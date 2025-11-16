Logo R7.com
Assista à íntegra do Jornal da Record | 15/11/2025

Sexto dia da COP30 é marcado por negociações e protestos pelas ruas de Belém

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (15): Governo diz que redução de tarifas americanas está na direção certa, mas produtores de café reclamam que situação piorou para o setor. Ministra Cármen Lúcia vota e STF torna Eduardo Bolsonaro réu por unanimidade. Milhares de manifestantes da Marcha pelo Clima tomam as ruas de Belém em mais um dia de protesto na COP30. Temporal deixa mortos e alaga ruas em Portugal, Inglaterra e País de Gales. Na argentina, mais de 20 pessoas ficam feridas em explosão de parque industrial. E na reportagem especial, a falta crescente de caminhoneiros que transportam mais de 60% de toda a riqueza produzida no país.

