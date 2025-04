Assista à íntegra do Jornal da Record | 16/04/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (16): Casa Branca refaz as contas e diz que tarifas a produtos chineses podem chegar a 245%. Flamengo decide manter Bruno Henrique em campo mesmo depois da investigação sobre suposto esquema de apostas. Anvisa decide que receita médica para caneta emagrecedora deve ser retida na hora da compra. Veja como clínicas de bronzeamento seguem funcionando mesmo com a proibição.



