Assista à íntegra do Jornal da Record | 16/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (16): Brasil confirma o primeiro caso de gripe aviária em granja comercial. Ministro da Agricultura garante que país segue protocolo rigoroso para conter o vírus. Mas China, União Europeia e Argentina suspendem compra de frango brasileiro. Suspeito de fraudes no INSS coleciona carros de luxo e planejava abrir mais uma empresa antes da operação da PF. Ainda sem acordo pela paz, Rússia e Ucrânia acertam troca de prisioneiros de guerra. CBF define data para eleição do novo presidente. Amanhã tem Vasco e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro na tela da RECORD, R7 e PlayPlus. E você vai conhecer o Guilherme, torcedor palmeirense que espera por um transplante e recebeu uma visita especial.