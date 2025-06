Assista à íntegra do Jornal da Record | 16/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (16): Israel volta a ser alvo de ataques aéreos e não descarta ação direta contra o líder supremo do Irã. Bombardeio interrompe transmissão ao vivo em tv estatal iraniana. Comitiva de políticos brasileiros consegue deixar o território israelense pela Jordânia. Em reunião do G7 no Canadá, Donald Trump diz que o Irã deve negociar antes que seja tarde. Aqui no Brasil, dólar é vendido no menor valor em oito meses. Comerciante chinês suspeito de matar jovem carioca é preso em São Paulo. E no futebol, técnico Luis Zubeldía pede demissão do São Paulo, e argentino crespo deve assumir a vaga. E no futebol, São Paulo acerta com o técnico argentino Hernán Crespo depois da saída de Zubeldía.