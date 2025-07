Assista à íntegra do Jornal da Record | 16/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (16): Geraldo Alckmin recebe apoio do Congresso e se reúne com empresários americanos para discutir impasse. Ministro Alexandre de Moraes mantém decreto do governo que aumentou o IOF. Bombardeio de Israel contra a Síria interrompe programa de TV. Homem suspeito de dar bolinho envenenado para o enteado é preso. No Brasileirão, Fluminense e Cruzeiro se enfrentam amanhã (17) na disputa pelas primeiras posições.