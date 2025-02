Assista à íntegra do Jornal da Record | 17/01/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (17): Saiba quem é o casal que morreu no acidente de helicóptero na Grande São Paulo. Chuva abre cratera em rodovia de Santa Catarina. Gabinete de segurança de Israel aprova cessar-fogo com grupo terrorista Hamas. Frio extremo obriga mudança na cerimônia de posse de Donald Trump na próxima semana. Corinthians e Santos estreiam com vitória no Campeonato Paulista.