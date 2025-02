Assista à íntegra do Jornal da Record | 17/02/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (17): Ex-prefeito é suspeito de forjar o próprio atentado na Grande São Paulo. Contra aumento dos preços, presidente Lula defende que Petrobras venda combustível diretamente aos consumidores. Avião capota ao tentar pousar em aeroporto no Canadá. Secretário de Estado americano chega à Arábia Saudita para negociar o fim da guerra na Ucrânia. Neymar marca o primeiro gol no retorno ao Santos, e garante vitória do Peixe na Vila Belmiro.