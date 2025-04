Assista à íntegra do Jornal da Record | 17/04/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (17): No feriado prolongado, ônibus clandestinos oferecem viagens sem cumprir normas de segurança. Pesquisa mostra a dificuldade de ir e vir no Brasil sem ruas e calçadas. Câmera corporal ajuda na investigação de estupro de jovem depois de carona em São Paulo. Justiça americana condena o Google por monopólio de publicidade online. Donald Trump recebe primeira-ministra da Itália e diz que pode fechar acordo sobre tarifas com a Europa. No futebol, os gols da quarta rodada do Brasileirão. E Corinthians demite técnico Ramón Diaz depois de mais uma derrota. É o quarto treinador que perde o emprego no início do campeonato.