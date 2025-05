Assista à íntegra do Jornal da Record | 17/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (17): PF prende homem apontado como sucessor de Marcola na chefia da facção criminosa PCC; depois de China e UE, países latinos também suspendem compra de frango do Brasil; governo gaúcho monta barreiras sanitárias para evitar que a gripe aviária se espalhe; cheia dos rios põe 20 cidades amazonenses em situação de emergência; tornados causam destruição e deixam mais de 20 mortos nos EUA; por acordo de paz, Trump marca conversas com líderes de Rússia e Ucrânia. E veja também: os gols de sábado pelo Campeonato Brasileiro.