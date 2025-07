Assista à íntegra do Jornal da Record | 17/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (17): Câmara aprova projeto que facilita licença ambiental e tira poderes de órgãos de fiscalização. Presidente Lula diz que o Brasil pode taxar as grandes empresas de tecnologia americanas. Porta-voz da Casa Branca afirma ao Jornal da Record que presidente Trump não é imperador do mundo. Na coluna de política, Senado forma comissão para negociar com parlamentares americanos a crise do tarifaço. São Paulo registra novos ataques a ônibus, e empresa orienta motoristas sobre como agir. Operação da Polícia Federal investiga quadrilha que fraudava o INSS no Rio de Janeiro. No Maracanã, Cruzeiro tenta assumir a liderança no jogo contra o Fluminense.