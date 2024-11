Assista à íntegra do Jornal da Record | 17/10/2024

Veja a edição completa do JR desta quinta (17) com os seguintes destaques: Enel diz que normalizou a distribuição de energia em São Paulo, mas 30 mil imóveis seguem sem luz. Câmara aprova projeto que autoriza municípios a fiscalizar concessionárias de energia. No Pará, pacientes ficam cegos depois de cirurgias de catarata. Líder do Hamas que planejou ataque a Israel é morto em Gaza. Polícia diz que ex-integrante da banda One Direction pulou da sacada de hotel. E ainda: o espetáculo da superlua pelo mundo.