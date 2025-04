Assista à íntegra do Jornal da Record | 18/04/2025

Veja a edição completa do JR desta sexta (18) com os seguintes destaques: Chuva forte deixa ruas de São Paulo alagadas e milhares de pessoas sem luz. Evento reúne milhões de pessoas para celebrar a fé a a união. Estados Unidos atacam porto usado por terroristas houthis no Iêmen. Polícia investiga o assassinato de estudante da USP. Especialistas alertam para os perigos do uso da melatonina sem acompanhamento médico. No futebol, o Corinthians negocia com Dorival, enquanto Fortaleza e Palmeiras se preparam para jogo de domingo (20) na tela da RECORD.



