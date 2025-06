Assista à íntegra do Jornal da Record | 18/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (18): Ministro Alexandre de Moraes retira sigilo da investigação sobre a ‘Abin paralela’. Relatório indica que Bolsonaro e o filho Carlos definiam as autoridades que seriam espionadas. Banco Central eleva taxa de juros pela sétima vez seguida. Brasil se declara livre da gripe aviária depois de 28 dias. No Oriente Médio, líder supremo do Irã alerta para as consequências de uma intervenção americana; e Donald Trump não descarta um ataque às instalações de enriquecimento de urânio. Rio Taquari volta a transbordar e deixa municípios gaúchos em alerta. Homem escapa de ser atingido por queda de marquise.