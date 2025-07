Assista à íntegra do Jornal da Record | 18/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (18): Polícia Federal faz busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro. Supremo determina uso de tornozeleira eletrônica e proíbe ex-presidente de usar redes sociais. Bolsonaro diz que nunca pensou em sair do país e reclama de humilhação. Na coluna de política, você vai ver a repercussão entre aliados e adversários de Bolsonaro. Nos Estados Unidos, Donald Trump ameaça novas tarifas e diz que o BRICS vai acabar. Investigação aponta que empresa de segurança mentiu sobre morte de empresário em autódromo. No Rio, em plena Avenida Brasil, a corrida para resgatar órgãos doados para transplantes. E amanhã tem Neymar em campo na partida entre Santos e Mirassol, com transmissão da RECORD.