Assista à íntegra do Jornal da Record | 18/10/2024

Veja a edição completa do JR desta sexta (18) com os seguintes destaques: Revista íntima nos presídios será decidida em julgamento presencial pelos ministros do STF. Em São Paulo, Presidente Lula anuncia linha de crédito para comerciantes prejudicados pelo apagão. Prefeito de Taboão da Serra (SP) é alvo de ataque a tiros. Israel divulga imagens do disparo que atingiu o prédio onde estava o líder do Hamas. Aeroporto Salgado Filho é reaberto em Porto Alegre (RS).