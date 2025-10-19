Assista à íntegra do Jornal da Record | 18/10/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (18): Supremo Tribunal Federal forma maioria para derrubar liminar que autorizava enfermeiros a atuar em aborto legal. Lula diz esperar que nunca mais um presidente "ouse falar grosso com o Brasil". Forças de segurança fazem treinamento para receber autoridades na COP 30, em Belém. Nos Estados Unidos, ex-deputado George Santos deixa prisão após receber perdão de Donald Trump. Bolívia encerra duas décadas de domínio da esquerda e vai às urnas neste domingo (19) com dois candidatos conservadores na disputa presidencial. E ainda: drone ajuda a recuperar vegetação mais de dois anos depois da tragédia causada pelas chuvas no litoral norte de São Paulo.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!