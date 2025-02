Assista à íntegra do Jornal da Record | 19/02/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (19): Ex-ajudante de ordens, Mauro Cid diz em delação que Bolsonaro teria tramado golpe de Estado. Ministros do Supremo vão analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ex-presidente e mais 33 pessoas. Jair Bolsonaro nega envolvimento e compara denúncia com regimes autoritários. Com mais de 100 mortes, São Paulo decreta emergência por dengue no estado. Enviado especial da Casa Branca chega à Kiev para encontro com Zelensky. No futebol, o duelo entre São Paulo e Ponte Preta que pode eliminar o Palmeiras do Campeonato Paulista.