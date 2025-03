Assista à íntegra do Jornal da Record | 19/03/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (19): Banco Central eleva a taxa de juros pela quinta vez seguida. Dólar cai e fecha no menor valor em cinco meses. 74% dos brasileiros apoiam a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Presidente Lula inaugura barragem que vai levar água a milhões de pessoas no Rio Grande do Norte. Supremo já tem maioria para manter Dino, Zanin e Moraes em julgamento de suposta tentativa de golpe. Um dia depois de negociar com Putin, Trump conversa com Zelensky sobre cessar-fogo na Ucrânia. E no futebol, Corinthians quer dar o troco e impedir que Palmeiras consiga o tetracampeonato paulista.