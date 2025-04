Assista à íntegra do Jornal da Record | 19/04/2025

Veja a edição completa do JR deste sábado (19) com os seguintes destaques: Caminhão tomba em cima de carro e deixa três mortos em rodovia no litoral paulista. Temporal com fortes ventos causa destruição e prejuízo no oeste catarinense. Ucrânia relata ataques russos mesmo depois de Vladimir Putin anunciar cessar-fogo temporário. E ainda: os gols do Brasileirão.



