Assista à íntegra do Jornal da Record | 20/01/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (20): Em discurso de posse, Trump fala de economia, imigração e a tentativa de assassinato, e é aplaudido de pé. Trump também assinou dezenas de ordens executivas que não precisam de aprovação do Congresso. Em Brasília, presidente Lula deseja sucesso ao novo presidente americano e cobra mais eficiência dos ministros. No futebol, Corinthians vence mais uma partida e segue líder do grupo A do Paulistão. A despedida a Leo Batista, a voz marcante do esporte.