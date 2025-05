Assista à íntegra do Jornal da Record | 20/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (20): Exame descarta gripe aviária em funcionário de granja do Rio Grande do Sul, mas governo ainda investiga sete casos suspeitos. Polícia Federal apreende carros de luxo de um dos suspeitos de liderar esquema de fraudes no INSS. Conselho Federal de medicina autoriza cirurgia bariátrica em pacientes a partir dos 14 anos de idade. Flamenguista é condenado por morte de torcedora do Palmeiras. Por unanimidade, Supremo decide tornar réus mais dez investigados por tentativa de golpe de estado. Trump anuncia sistema de defesa inspirado no domo de ferro israelense. E no futebol, Corinthians de Dorival Júnior mostra evolução no ataque e na defesa.