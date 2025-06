Assista à íntegra do Jornal da Record | 20/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (20): Novas imagens podem ajudar polícia a descobrir paradeiro de turista britânico no Rio de Janeiro. Vazamento de dados expõe 16 bilhões de senhas de internet. Após novo bombardeio iraniano, exército de Israel afirma que a população precisa estar preparada para uma guerra prolongada. No Rio Grande do Sul, seis mil pessoas já deixaram as casas por causa da chuva. Lava de um dos vulcões mais ativos do mundo atinge 300 metros de altura.