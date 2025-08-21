Assista à íntegra do Jornal da Record | 20/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (20): Turistas alemães são assaltados na praia de Copacabana. Criminosos levam pertences e até as roupas das vítimas. Em Brasília, oposição surpreende e conquista a presidência e a relatoria da CPI do INSS. Exportadores brasileiros correm contra o tempo para ampliar países compradores e evitar o aumento da crise. Navios americanos se aproximam da costa venezuelana. Casa Branca justifica ação militar para combater cartéis de drogas. Avião usado pela agência de inteligência dos Estados Unidos pousa em aeroporto brasileiro. Câmara dos Deputados discute projeto de lei que aumenta a proteção de menores de idade nas redes sociais. Pesquisa revela que mais de 10% dos estudantes admitem que praticam bullying contra colegas de classe.