Assista à íntegra do Jornal da Record | 21/02/2025

Veja a edição completa do JR desta sexta com os seguintes destaques: Polícia prende caminhoneiro que provocou acidente com pelo menos 12 estudantes mortos em SP. Ex-presidente Jair Bolsonaro volta a criticar denúncia sobre suposta tentativa de golpe de estado. Grupo terrorista Hamas diz que entregou corpo de mãe que virou símbolo dos ataques a Israel. E ainda: no Paulistão, quais são as chances do Palmeiras avançar à fase decisiva?



