Assista à íntegra do Jornal da Record | 21/03/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (21): Conselho Federal de Medicina vai à Justiça contra resolução que permite a farmacêuticos prescreverem medicamentos. No primeiro dia, mais de 15 milhões de trabalhadores com carteira assinada já fizeram simulações de empréstimos consignados. Está sem emprego? Então, fique de olho porque sobram vagas nos supermercados do Brasil. Maior aeroporto da Europa fica fechado por 17 horas e reflexos são sentidos no mundo inteiro. Homem é brutalmente agredido em Portugal por ser brasileiro. Técnico Dorival Júnior convoca quatro jogadores para confronto com a Argentina pelas Eliminatórias. Os preparativos para o duelo entre Palmeiras e Corinthians na final do Paulistão.