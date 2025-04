Assista à íntegra do Jornal da Record | 21/04/2025

Acompanhe a edição completa do JR desta segunda (21) com os seguintes destaques: Explosão causa incêndio em plataforma da Petrobras no Rio de Janeiro. Polícia Federal apreende meia tonelada de cocaína em pista clandestina de pouso em Goiás. Morre na Itália, aos 88 anos, o papa Francisco. Começa nos EUA o julgamento que pode forçar o Google a vender o navegador Chrome. No futebol, Palmeiras vence fora de casa e assume a liderança do Campeonato Brasileiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!