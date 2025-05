Assista à íntegra do Jornal da Record | 21/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (21): Ex-comandante da FAB diz que Bolsonaro sabia da segurança das urnas eletrônicas em 2022. Comissão do Senado aprova mandato mais longo e o fim da reeleição para presidente. Rio Grande do Sul afirma ter recusado testes de gripe aviária próximos do vencimento enviados pelo governo federal. Presidente Lula assina medida provisória que zera a conta de luz para 60 milhões de pessoas. Primeiro-ministro de Israel anuncia provável morte de líder do Hamas e diz que está pronto para um cessar-fogo. Crime organizado amplia produção de bebidas falsificadas. Uma em cada três garrafas vendidas no país, é ilegal. Sem jogar há mais de um mês, Neymar viaja com o Santos para Maceió e pode entrar em campo amanhã. Fernando Diniz classifica o Vasco na Copa do Brasil e reencontra o Fluminense no sábado. Jogo que você acompanha na RECOR, R7 e Playplus.