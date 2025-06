Assista à íntegra do Jornal da Record | 21/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (21): testemunhas relatam pânico dos sobreviventes da queda de balão em Santa Catarina; Cenipa e Polícia Civil investigam as causas do acidente; entre as vítimas que morreram, estavam mãe e filha, e dois casais; brasileira cai em trilha de vulcão e espera há mais de 24 horas por resgate na Indonésia. E veja também: Israel divulga vídeo de ataque que matou comandante da guarda iraniana.