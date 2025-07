Assista à íntegra do Jornal da Record | 21/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (21): Ministro Alexandre de Moraes proíbe lives e divulgação de entrevistas de Jair Bolsonaro nas redes sociais. Ex-presidente mostra tornozeleira e protesta: "nós vamos enfrentar tudo e a todos". Na coluna de política, presidente Lula se reúne com chefes de Estado e defende a regulamentação das redes sociais. Comitiva de senadores vai aos Estados Unidos para tentar reverter taxação de produtos. Investigação aponta falha humana em acidente aéreo que deixou mais de 170 mortos na Coreia do Sul. Cantora Preta Gil terá velório aberto ao público no Rio de Janeiro. Na reportagem especial: como mulheres romperam o ciclo de violência para escapar do feminicídio.