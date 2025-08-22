Assista à íntegra do Jornal da Record | 21/08/2025
Polícia Federal aponta que Jair Bolsonaro encaminhou mais de 300 vídeos durante período em que já estava proibido de usar as redes sociais
Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (21): Polícia Federal aponta que Jair Bolsonaro encaminhou mais de 300 vídeos durante período em que já estava proibido de usar as redes sociais. Defesa do ex-presidente diz que recebeu com surpresa indiciamento e nega que ele tenha descumprido as medidas cautelares. Deputados aprovam urgência para projeto que isenta de Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil por mês. Polícia Federal prende quadrilha que causou prejuízo de mais de R$ 100 milhões com empréstimos em instituições financeiras. O JR explica a proposta que aumenta a proteção de crianças e adolescentes na internet, aprovada na Câmara e que agora volta ao Senado.
Últimas