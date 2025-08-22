Assista à íntegra do Jornal da Record | 21/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (21): Polícia Federal aponta que Jair Bolsonaro encaminhou mais de 300 vídeos durante período em que já estava proibido de usar as redes sociais. Defesa do ex-presidente diz que recebeu com surpresa indiciamento e nega que ele tenha descumprido as medidas cautelares. Deputados aprovam urgência para projeto que isenta de Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil por mês. Polícia Federal prende quadrilha que causou prejuízo de mais de R$ 100 milhões com empréstimos em instituições financeiras. O JR explica a proposta que aumenta a proteção de crianças e adolescentes na internet, aprovada na Câmara e que agora volta ao Senado.