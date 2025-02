Assista à íntegra do Jornal da Record | 22/01/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (8): Dólar cai e fecha abaixo dos R$ 6 pela primeira depois de 42 dias. Empresa é suspeita de vender carne retirada de enchente do Rio Grande do Sul. Suspeito de assassinar delator do PCC diz que não vai fornecer material genético para a investigação. Governo prepara medidas para baixar o preço dos alimentos. Donald Trump ameaça impor sanções se Rússia não negociar fim da guerra com a Ucrânia. São Paulo e Corinthians fazem a final da Copinha.