Assista à íntegra do Jornal da Record | 22/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (22): Governo federal anuncia bloqueio no orçamento de 2025 para cumprir meta fiscal. Agências dos correios vão fazer atendimento presencial a aposentados e pensionistas lesados por fraudes no INSS. Anvisa proíbe a venda de mais duas marcas de azeite em todo o Brasil. Estados Unidos reforçam a segurança em sinagogas e consulados depois de atentado contra dois funcionários da embaixada de Israel. Queda de avião de pequeno porte em área residencial deixa mortos e feridos na Califórnia. Em São Paulo, empresas de aplicativo ignoram decisão da justiça e continuam oferecendo transporte de passageiros em motocicletas. No futebol, Vasco e Fluminense se preparam para o clássico de sábado (24) que abre a décima rodada do Campeonato Brasileiro.



