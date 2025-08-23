Assista à íntegra do Jornal da Record | 22/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (22): Na Colômbia, presidente Lula diz que espera resposta de Donald Trump sobre convite para a COP30. Presidente americano anuncia sorteio da Copa do Mundo de 2026 e exibe o troféu do mundial. Ex-presidente Jair Bolsonaro tem menos de uma hora para apresentar explicações sobre descumprimento de medidas e risco de fuga. Defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta explicações ao Supremo sobre compartilhamento de vídeos e risco de fuga. Operações policiais apreendem quase trezentas armas de fogo no interior de São Paulo. Em Belo Horizonte, os flagrantes de mulheres que se arriscam durante a faxina. Na grande São Paulo, o descaso com 200 cães em um canil clandestino. Em Florianópolis, homem abandona pet à própria sorte antes de embarcar em viagem de avião. Número de brasileiros que moram sozinhos cresce 52% em 12 anos.