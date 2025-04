Assista à íntegra do Jornal da Record | 23/04/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (23): Operação da Polícia Federal contra esquema de descontos ilegais em benefícios de aposentados derruba presidente do INSS. Jair Bolsonaro é intimado dentro de hospital sobre ação no Supremo. No Vaticano, começa velório público do Papa Francisco. Governo lança exame anual para avaliar cursos de medicina e selecionar alunos pelo país. E tem o futebol... Corinthians está próximo de anunciar novo técnico e Dorival Júnior é o favorito.