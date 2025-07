Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (23): Presidente Trump diz que só vai reduzir taxas se países abrirem mercados para os Estados Unidos. Agronegócio brasileiro estima prejuízo de R$ 32 bilhões com tarifaço. Na coluna de política, Brasil faz denúncia na OMC e reduz chance de negociação com o governo americano.