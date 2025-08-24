Assista à íntegra do Jornal da Record | 23/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (23): Ministro Alexandre de Moraes pede extradição de ex-assessor Eduardo Tagliaferro, que está na Itália. Dona do canil de onde mais de cem cães foram resgatados em Embu das Artes (SP) teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. Dezessete municípios gaúchos são atingidos pela chuva forte. Em São Lourenço do Sul, duas mil casas estão alagadas. E uma homenagem aos 60 anos da Jovem Guarda, que arrastou multidões e surgiu aqui na tela da RECORD.