Assista à íntegra do Jornal da Record | 23/10/2024

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (23): Torcedores do Peñarol são detidos depois de depredações no Rio de Janeiro. Presidente Lula participa por videoconferência da cúpula do Brics e pede o fim da guerra na Ucrânia. Bloco aceita 13 novos países na condição de parceiros, sem direito a voto. Na reportagem especial, o registro da votação dos povos indígenas nas regiões mais isoladas da Amazônia.