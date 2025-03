Assista à íntegra do Jornal da Record | 24/03/2025

Veja a edição completa do JR desta segunda (24) com os seguintes destaques: Presidente Lula inicia visita ao Japão para fortalecer relações comerciais entre os dois países. Ministro Nunes Marques pede vista e julgamento da deputada Carla Zambelli é suspenso. Ex-policial do Bope é preso suspeito de trainar traficantes no Rio. Terroristas do Hamas divulgam imagens de reféns sequestrados há mais de 500 dias. E ainda: as armas de Corinthians e Palmeiras para a grande final do Paulistão.



