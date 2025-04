Assista à íntegra do Jornal da Record | 24/04/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (24): Depois de operação contra fraudes no INSS, descontos feitos por entidades de aposentados são suspensos e governo diz que vai ressarcir o dinheiro desviado. Lula nomeia novo ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. Rússia intensifica ataques à Ucrânia e faz um dos maiores bombardeios desde o início da guerra. Presidente Trump critica ação militar de Putin e cobra agilidade para um acordo de paz. Sobreviventes do Holocausto participam de homenagem às milhões de vítimas do nazismo. No futebol, Corinthians está próximo de acertar a contratação de Dorival Júnior.