Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (24): Quatro em cada dez bares e restaurantes já registraram casos de violência no país. Reembolso para aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos irregulares em abril começa na segunda (26). Ofensiva de Israel em Gaza provoca a maior crise financeira da história do grupo terrorista Hamas.