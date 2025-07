Assista à íntegra do Jornal da Record | 24/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (24): Alexandre de Moraes diz que Jair Bolsonaro, descumpriu ordem, mas não será preso. Ministro também reforçou que ex-presidente pode dar entrevistas e declarações públicas. Na coluna de política, presidente Lula afirma que Brasil quer negociar, mas acusa Trump de evitar o diálogo. Governo começa a devolver valores descontados ilegalmente de aposentados do INSS. Responsáveis por fraudes ainda não foram identificados e seguem sem punição. Autoridades alertam: traficantes usam remédios controlados para turbinar efeitos de drogas. Casos de estelionato disparam no Brasil: são 4 registros por minuto. E o sobe e desce na tabela do Brasileirão, na briga pelo título e na luta contra o rebaixamento.