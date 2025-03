Assista à íntegra do Jornal da Record | 25/03/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (25): No primeiro dia do julgamento da suposta tentativa de golpe, ex- presidente Bolsonaro senta na primeira fila. Ministros negam pedido para anular delação de Mauro Cid. No Japão, depois de encontrar imperador, presidente Lula se reúne com empresários. Estados Unidos anunciam primeiro acordo de cessar-fogo na guerra da Rússia com a Ucrânia. Jogador do Bragantino que quase teve morte cerebral deixa a UTI três semanas depois de acidente. Corinthians e Palmeiras montam esquema especial para trazer jogadores que estavam fora do país para a grande final do Paulistão.