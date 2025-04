Assista à íntegra do Jornal da Record | 25/04/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (25): Depois de ter recursos negados, Fernando Collor é preso em Maceió. Ex-presidente foi condenado a quase nove anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Defesa pede prisão domiciliar por problemas de saúde. Acompanhado de 18 autoridades, presidente Lula desembarca em Roma para o funeral do papa. Agência Nacional de Energia Elétrica decide decretar bandeira amarela e conta de luz vai ficar mais cara. Policiais civis de São Paulo são presos suspeitos de cobrar propina de funkeiros. General russo é assassinado no mesmo dia em que representante dos Estados Unidos chega a Moscou. No futebol, Corinthians acerta a contratação do técnico Dorival Júnior. E no Brasileirão, tem duelo entre Cruzeiro e Vasco, no domingo, jogo que vai colocar dois artilheiros da competição frente a frente.