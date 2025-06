Assista à íntegra do Jornal da Record | 25/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (25): Congresso se articula para votar a derrubada do aumento do IOF e eleva tensão com o governo. Câmara derruba aumento de IOF e eleva tensão com o governo. Presidente Lula volta a defender Fernando Haddad e o ajuste fiscal. Governo aprova novo aumento da mistura de etanol na gasolina para reduzir preço nas bombas. Donald Trump diz que ataque americano ao Irã foi decisivo para o fim da guerra. E relatório aponta que usina nuclear atingida ficou destruída. Onda de frio muda a paisagem no Sul e Sudeste e policiais jogam sal no gelo para liberar estrada.