Assista à íntegra do Jornal da Record | 25/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (25): Senadores americanos cobram explicações de Donald Trump sobre a taxação imposta ao Brasil. Com negociação travada, parlamentares brasileiros viajam aos Estados Unidos em busca de um acordo. Na coluna de política, presidente Lula diz que não quer briga, e manda recado ao presidente americano. Prévia da inflação acelera em julho, puxada pela conta de luz e passagens aéreas. Em São Paulo, guardas civis reforçam a segurança para evitar novos ataques a ônibus. O adeus a Preta Gil: parentes, amigos e fãs de despedem da cantora no Rio de Janeiro. Na reportagem especial, os desafios para impedir que agressores descumpram medidas protetivas. No Brasileirão, o embalado Inter recebe o Vasco no domingo (27) com transmissão da RECORD, R7 e PlayPlus.