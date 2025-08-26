Assista à íntegra do Jornal da Record | 25/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (25): Polícia prende suspeito de ameaçar o influenciador Felca. Homem é investigado por vender imagens de menores pela internet. No Paraná, padre é preso suspeito de abusar sexualmente de adolescentes. Israel investiga ataque a hospital que deixou 20 mortos, incluindo cinco jornalistas na Faixa de Gaza. Nos Estados Unidos, Donald Trump recebe o presidente da Coreia do Sul e diz que vai tentar reduzir as tensões com líder norte-coreano. Polícia Federal vai investigar quase R$ 700 milhões em emendas parlamentares a pedido do ministro do Supremo Flávio Dino. Anvisa proíbe a produção de versões manipuladas de canetas emagrecedoras. Técnico da seleção Carlo Ancelotti convoca o artilheiro do brasileirão Kaio Jorge para os últimos jogos das eliminatórias da copa.