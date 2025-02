Assista à íntegra do Jornal da Record | 26/02/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (26): Pagamento do FGTS a trabalhadores demitidos que fizeram o saque-aniversário começa em 6 de março. Número de brasileiros com ensino superior quase triplicou desde o ano 2000. Brasil cria 137 mil vagas com carteira assinada em janeiro. Rio de Janeiro negocia acordo com os Estados Unidos para aumentar o cerco internacional à maior facção do estado. Em Israel, multidão toma as ruas para se despedir da família Bibas, assassinada pelo Hamas. Quem tem mais chance de ganhar o Campeonato Paulista: o time que fez mais gols ou o que levou mais torcedores aos estádios.