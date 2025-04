Assista à íntegra do Jornal da Record | 26/04/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (26): Ministro Gilmar Mendes retira destaque, e ministros do Supremo voltam a julgar na segunda (28) se ex-presidente Fernando Collor deve continuar preso. Papa Francisco é sepultado em Roma. Donald Trump e Volodymyr Zelensky conversam sobre cessar-fogo na guerra da Ucrânia. Jornal da Record te explica como utilizar frituras na cozinha com menos risco à saúde. Conheça o brasileiro que parou de correr para ajudar atleta que passava mal durante uma das maratonas mais importantes do mundo. No futebol, os gols do sábado no Campeonato Brasileiro e todas as informações sobre Cruzeiro e Vasco, que se enfrentam com transmissão da RECORD, do PlayPlus e do R7.