Assista à íntegra do Jornal da Record | 26/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (26): Supremo decide que redes sociais devem remover publicações com discurso de ódio. Governo avalia recorrer ao Supremo da decisão que suspendeu aumento do IOF. Governo desiste de recorrer à justiça contra a derrota no IOF. Parlamentares criticam judicialização e alertam para o risco de agravamento na crise. Banco Central reduz a previsão de inflação para 2025. Motorista é surpreendido por tornado em estrada americana. Estados Unidos revelam detalhes das bombas usadas no ataque ao Irã. Aqui no Brasil, polícia destrói mansão com piscina e passagem secreta usada por traficantes da Rocinha.



