Assista à íntegra do Jornal da Record | 26/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (26): Ministro do Supremo Alexandre de Moraes determina reforço do policiamento na casa de Jair Bolsonaro. Em reunião com ministros, presidente Lula diz que está disposto a negociar tarifas, mas volta a criticar Donald Trump. Depois de Brasil ignorar indicação de diplomata, ministro da defesa de Israel afirma que Lula apoia terroristas do Hamas e publica montagem do presidente com líder supremo do Irã. CPI do roubo das aposentadorias convoca ex-presidentes do INSS e convida ex-ministros da previdência para prestarem depoimento. Justiça determina redução de pena dos quatro condenados pela tragédia da boate Kiss, em 2013. Marinha e aeronáutica fazem buscas por família que desapareceu no litoral paulista. Tempestade de granizo muda a paisagem e causa prejuízos no Paraná. E o líder do Brasileirão, Flamengo vence o Vitória na maior goleada da história dos pontos corridos.